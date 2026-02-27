Svečano obilježeno 37 godina rada Dječijeg odjeljenja Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača

U srijedu, 25. februara 2026. godine, svečano je obilježeno 37 godina postojanja i rada Dječijeg odjeljenja Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.

U svečanom ambijentu Kur-salona, u Sali „Kralj Aleksandar“, održana je svečana akademija kojoj su prisustvovali brojni predstavnici državnih i lokalnih institucija, stručnjaci, saradnici i prijatelji ustanove. Jubilej je obilježen u znaku posvećenosti brizi, liječenju i oporavku najmlađih pacijenata, koji su već gotovo četiri decenije u fokusu rada ovog odjeljenja.

Program je upotpunjen svečanim obraćanjima, predstavljanjem dosadašnjeg rada i rezultata Dječijeg odjeljenja, dok je poseban umjetnički doprinos dala muzička izvedba kvarteta „Uvertira“.

Sa svečanosti je poručeno da tradicija, znanje i humanost ostaju temelj daljeg razvoja Dječijeg odjeljenja, uz jasnu opredijeljenost da se i u narednim godinama nastavi unapređenje usluga i stvaranje što boljih uslova za liječenje i rehabilitaciju djece.