Tarik Muharemović privukao interes Juventusa, Milana i Intera

Tarik Muharemović postao je jedno od najvećih otkrića ove sezone u Seriji A, a interes koji je izazvao među italijanskim velikanima rijetko se viđa kada je riječ o igraču s tek nekoliko mjeseci seniorskog iskustva. Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine ušao je u prvu ekipu Sassuola ovog ljeta, a njegov napredak privukao je pažnju tri najveća kluba u Italiji.

Muharemović je impresionirao i u klubu i u dresu reprezentacije. Iako na početku seniorske karijere, djeluje kao stoper s godinama iskustva, uz sigurnu igru, snagu u duelima i moderan pristup koji kombinuje tehničku vještinu i fizičku dominaciju. U prošlom kolu protiv Fiorentine bio je među najboljim pojedincima – postigao je gol, upisao asistenciju i prema Sofascoreu završio kao drugi najbolje ocijenjeni igrač cijelog kola u Seriji A.

Takve igre nisu prošle nezapaženo. Sassuolo će teško zadržati mladog defanzivca, a ako ostane preko zime, očekuje se da bi narednog ljeta mogao ostvariti veliki transfer. Najkonkretniju opciju predstavlja Juventus, koji ima pravo prvenstva zbog činjenice da je Muharemović stigao iz njihovog omladinskog pogona. Trenutni problemi u odbrani „Stare dame“ dodatno povećavaju mogućnost da se okrenu njegovom dovođenju već u januaru.

Milanu je također zapao za oko. Prema pisanju Tuttosporta, predstavnik „Rossonera“ posmatrao je Muharemovića upravo u utakmici protiv Fiorentine, gdje je mladi stoper odigrao jednu od najboljih partija otkako je ušao u Seriju A. U međuvremenu, Inter ga prati duže vrijeme i u Muharemoviću vidi ulaganje u budućnost.

S obzirom na interes tri italijanska velikana, mala je vjerovatnoća da će Muharemović dugoročno ostati u Sassuolu. Gdje će nastaviti karijeru – u Juventusu, Milanu ili Interu – ostaje otvoreno pitanje, ali jedno je sigurno: riječ je o talentu koji je u izuzetno kratkom roku postao jedan od najtraženijih mladih defanzivaca u Italiji.