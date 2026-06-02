Trump imenovao vanrednog ambasadora Amerike u BiH

Ronald Johnson iz savezne države Massachusetts nominovan je za vanrednog i opunomoćenog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

Informacija o nominaciji objavljena je jučer na zvaničnoj stranici Bijele kuće, nakon što je američki predsjednik Donald Trump uputio Johnsonovo ime Senatu na potvrđivanje. Ukoliko Senat potvrdi njegovu nominaciju, Johnson će preuzeti dužnost ambasadora SAD-a u BiH.

Johnson je brigadni general američke vojske, s dugogodišnjim iskustvom u vojnom sektoru. Pažnju javnosti privukli su i njegovi raniji stavovi koje je iznosio u autorskim tekstovima, među kojima je i kolumna objavljena u Washington Reporteru, u kojoj je govorio o potrebi jačanja američke industrijske baze i proizvodnje municije.

U tom tekstu Johnson je, između ostalog, spomenuo i Bosnu i Hercegovinu kao jednu od partnerskih država koje bi mogle imati važnu ulogu u jačanju proizvodnih kapaciteta.

Prema njegovom mišljenju, jedna od mogućnosti jeste korištenje industrijskog znanja i kapaciteta saveznika u strateški pozicioniranim partnerskim zemljama. Naveo je da bi zajednička ulaganja i proizvodni pogoni, uz podršku SAD-a, u Bosni i drugim prijateljskim regijama mogli brzo povećati proizvodnju, stabilizirati snabdijevanje za NATO i druga područja djelovanja, ali i doprinijeti jačanju regionalnih ekonomija.

Johnson je istakao i da bi SAD istovremeno morale nastaviti ulagati u vlastite proizvodne centre, posebno u saveznim državama koje mogu podržati odbrambenu industriju, kako bi se osigurale sigurne i dodatne proizvodne linije na američkom tlu.

U istoj kolumni naglasio je da je, prema njegovom stavu, neophodno obnoviti američku industrijsku bazu za proizvodnju municije u velikom obimu, ali u saradnji s pouzdanim saveznicima. Johnson smatra da bi takav pristup omogućio širenje domaćih kapaciteta, ali i stvaranje otpornijih proizvodnih mreža koje bi mogle odgovoriti na krizne situacije i smanjiti zavisnost od ograničenih lanaca snabdijevanja.

Njegovi stavovi posebno su zanimljivi u kontekstu Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da BiH kroz namjensku industriju već posjeduje određene proizvodne kapacitete iz ove oblasti.

Trumpova nominacija ambasadora u BiH dolazi godinu i tri mjeseca nakon njegovog preuzimanja dužnosti predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.