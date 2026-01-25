Tuča navijača Zvezde i Torcide ispred Aerodroma Tuzla: Privedene 93 osobe, povrijeđene 23

RTV SLON
Foto: Screenshot

Dana 24. januara 2026. godine, Policijskoj stanici Živinice oko 21.55 sati prijavljeno je da je ispred ulaza u međunarodni aerodrom Dubrave u toku tuča više lica, saopćeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Na mjesto događaja upućeno je više policijskih patrola, timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a, kao i ekipe Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Živinice i Tuzla. “Navodi prijave su potvrđeni, a u tuči je zatečeno veći broj lica”, naveli su iz MUP-a TK.

Prema informacijama policije, utvrđeno je da se radi o navijačima Crvene zvezde iz Srbije i navijačima navijačke skupine Torcida iz Hrvatske. U vezi događaja, “u službenim prostorijama Uprave policije MUP TK-a zadržano je 93 lica, navijača pomenutih skupina”, a kako je navedeno, preduzetim radnjama utvrđeno je da “nijedan učesnik u tuči nije s područja Tuzlanskog kantona”.

“Prema prvim informacijama, u tuči je povrijeđeno 23 lica, od kojih i jedan policijski službenik”, saopćeno je.

O događaju je upoznato Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, u toku je uviđaj, a “sve dalje mjere i radnje preduzimati će se prema uputama dežurnog tužioca”, naveli su iz MUP-a TK.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Aerodrom Stuttgart uvodi letove za Tuzlu pet puta sedmično

Istaknuto

Kraj čekanja na aerodromima? Posebni šalteri za državljane BiH stižu u...

Istaknuto

Evo gdje ćete sve moći letjeti iz Tuzle: Lista destinacija širi...

Sport

NS BiH pred kaznom od 141.000 franaka zbog ponašanja navijača na...

Vijesti

Oduzeti skupocjeni satovi na Aerodromu Sarajevo

Vijesti

Tuča nakon utakmice u Lukavcu, dvojica fudbalera povrijeđena

Istaknuto

Preminuo Dalibor Brun, jedno od prepoznatljivih imena pop muzike

Istaknuto

Stanje na putevima: Mokar kolovoz i mjestimična magla

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 12 beba

Magazin

Ljekar otkriva: Ovo je najgora hrana za zdravlje vaših arterija

Vijesti

Trump tvrdi da su SAD u operaciji hapšenja Madura upotrijebile novo tajno oružje

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]