Tuča navijača Zvezde i Torcide ispred Aerodroma Tuzla: Privedene 93 osobe, povrijeđene 23

Dana 24. januara 2026. godine, Policijskoj stanici Živinice oko 21.55 sati prijavljeno je da je ispred ulaza u međunarodni aerodrom Dubrave u toku tuča više lica, saopćeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Na mjesto događaja upućeno je više policijskih patrola, timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a, kao i ekipe Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Živinice i Tuzla. “Navodi prijave su potvrđeni, a u tuči je zatečeno veći broj lica”, naveli su iz MUP-a TK.

Prema informacijama policije, utvrđeno je da se radi o navijačima Crvene zvezde iz Srbije i navijačima navijačke skupine Torcida iz Hrvatske. U vezi događaja, “u službenim prostorijama Uprave policije MUP TK-a zadržano je 93 lica, navijača pomenutih skupina”, a kako je navedeno, preduzetim radnjama utvrđeno je da “nijedan učesnik u tuči nije s područja Tuzlanskog kantona”.

“Prema prvim informacijama, u tuči je povrijeđeno 23 lica, od kojih i jedan policijski službenik”, saopćeno je.

O događaju je upoznato Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, u toku je uviđaj, a “sve dalje mjere i radnje preduzimati će se prema uputama dežurnog tužioca”, naveli su iz MUP-a TK.