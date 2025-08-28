Turistkinji iz BiH prijeti zatvor u Turskoj zbog snimka sa zastavom

Gimnastičarka iz Bosne i Hercegovine, našla se pod istragom turskih vlasti nakon što je na društvenim mrežama objavila snimak u kojem pleše oko stuba na kojem je bila istaknuta zastava Turske, na dvorcu Uçhisar u Kapadokiji.

Čuljević se sportom bavi od ranog djetinjstva, a njeni profili puni su videa na kojima izvodi akrobacije i performanse širom svijeta. Ipak, posljednji snimak izazvao je reakciju u Turskoj, gdje se ovakav postupak tumači kao nepoštivanje nacionalnih simbola.

„Ne poštujete našu zastavu, budite malo pristojniji. Ko se to usuđuje da pleše oko stuba ispod zastave?“

“Nadam se da će ti zabraniti ulazak u Tursku”

„Molim vas da se prema toj zastavi odnosimo s malo više poštovanja… srdačan pozdrav.“ – neki su od komentara koje su turski državljani ostavili ispod videa.

Protiv nje je otvorena istraga na osnovu članova 300. i 301. Krivičnog zakona Turske, koji obuhvataju uvredu zastave i uvredu turske nacije ili državnih institucija. Ako se utvrdi krivica, prijeti joj kazna zatvora u trajanju do pet godina.

Video možete pogledati OVDJE.

Ovaj slučaj upozorava da prilikom putovanja treba voditi računa o zakonima i kulturnim pravilima zemlje domaćina, jer postupci koji se nekome čine bezopasnim mogu izazvati ozbiljne posljedice.