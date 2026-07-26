Tuzla i Banovići obilježavaju 85. godišnjicu ustanka naroda BiH protiv fašizma

Obilježavanje 85. godišnjice ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma bit će organizovano nizom aktivnosti Saveza antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona.

Riječ je o godišnjici julskih događaja iz 1941. godine, kada su antifašisti i drugi slobodoljubivi građani Bosne i Hercegovine podigli ustanak protiv fašističkog okupatora i njegovih domaćih pomagača. Ovaj datum obilježava se i kao Dan Saveza antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine.

Centralna kantonalna manifestacija, 30. susret antifašista Tuzlanskog kantona „Srnica 2026“, bit će održana u subotu, 25. jula, u 18 sati na Srnici kod Banovića, na platou kod Spomen-obilježja Drugom korpusu Armi