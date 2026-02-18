Tuzla: Program “Slovo o jeziku” u povodu Međunarodnog dana maternjeg jezika

Arnela Šiljković - Bojić

U povodu Međunarodnog dana maternjeg jezika, koji se obilježava 21. februara, učenici Mješovite srednje elektrotehničke škole u Tuzli pripremili su program pod nazivom “Slovo o jeziku”. Manifestacija će biti održana u četvrtak, 19. februara 2026. godine u 13:00 sati u Domu književnosti (Soni Trg 6), u okviru Centra za kulturu Tuzla.

Program uključuje nastupe učenika škole, članova orkestra “Oktofonija”, kao i predstavnika Udruženja građana makedonskog porijekla “Ilinden” Tuzla, koji učestvuju kao partneri projekta. Organizatori najavljuju bogat kulturno-umjetnički sadržaj koji će istaknuti značaj očuvanja maternjeg jezika i promovisati jezičko naslijeđe među mladima.

