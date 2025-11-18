Tuzla servis: Uredna isporuka toplotne energije

Nedžida Sprečaković
Centralno grijanje: Obustavljeno provođenje tehnološke probe
Foto: Ilustracija

Tuzla servis za 18. novembar 2025. godine, utorak:

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je izvršenje 12 krivičnih djela, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 242 zdravstvene usluge.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je pet intervencija.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su četiri bebe, tri djevojčice i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je sedam beba

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

Vijesti

Tuzla servis – Rođeno je pet beba

Istaknuto

Tuzla servis: U SHMP pružena 201 zdravstvena usluga

Vijesti

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je osam beba

Istaknuto

Tuzla servis: Nekoliko naselja bez vodosnabdijevanja

Vijesti

Po novom zakonu o femicidu poznato kolika kazna prijeti Anisu Kalajdžiću

Vijesti

/VIDEO/ Dnevnik TV Slon: Događaji koji su obilježili 17. novembar

Vijesti

Otkazano javno gledanje utakmice BiH – Austrija na Trgu slobode

Istaknuto

Umorni od igara? Hardballing donosi jasne namjere od prvog susreta

BiH

Na današnji dan puštena u promet pruga Šamac-Sarajevo

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]