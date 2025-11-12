Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

TUZLA SERVIS 12.11.2025.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja. Zbog sanacije kvara na cjevovodu Istočni dio Grada Tuzla od naselja Sjenjak će biti bez vodosnabdijevanja u periodu od 8 sati do završetka radova.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje devet krivičnih djela, dogodile su se tri saobraćajne nesreće.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 190 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, šest dječaka i tri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije.