Tuzla u znaku sevdalinke: Održano takmičarsko veče, večeras revijalni koncert

Ali Huremović
Tuzla u znaku sevdalinke: Održano takmičarsko veče, večeras revijalni koncert

U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona sinoć je održano takmičarsko veče 18. Festivala sevdalinke „Sevdalinko u srcu te nosim“, koje je okupilo izvođače, autore i ljubitelje tradicionalne bosanskohercegovačke pjesme. Festival se nastavlja večeras revijalnim koncertom na kojem će nastupiti poznata imena domaće i regionalne muzičke scene.

Tokom takmičarske večeri publici su predstavljene nove kompozicije inspirisane sevdalinkom, a učesnici su imali priliku pokazati svoj autorski i interpretatorski rad.

Najviše festivalsko priznanje, Plaketu „Safet Isović“, osvojio je Jasmin Burek iz Sarajeva za pjesmu „Miris Bosne“.

Iz organizacije Festivala zahvalili su takmičarima, pokroviteljima, sponzorima, medijima i publici na podršci, ističući značaj zajedničkog rada na očuvanju sevdalinke i njenom prenošenju novim generacijama.

Festival sevdalinke večeras okuplja poznate izvođače

Drugo festivalsko veče, koje će biti održano danas u BKC-u Tuzla, rezervisano je za revijalni program.

Pred publikom će nastupiti Elvira Rahić, Dženan Lončarević, Nihad Alibegović, Halid Muslimović, Slađana Mandić, Neno Murić i drugi izvođači.

Ulaznice za revijalno veče dostupne su po cijeni od 25 KM.

Festival „Sevdalinko u srcu te nosim“ ove godine obilježava 18 godina postojanja, a održava se u okviru projekta „Mjesec sevdaha u Tuzli“, koji kroz muzičke, kulturne i edukativne sadržaje promoviše sevdalinku kao dio bosanskohercegovačke kulturne baštine.

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