Tuzla uskoro domaćin Književnih susreta “Derviš Sušić”

Književni susreti “Derviš Sušić” bit će održani od 1. do 5. juna u Tuzli, s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na jednog od najznačajnijih bosanskohercegovačkih književnika.

Manifestaciju organizuje Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK u saradnji sa Bibliotekom “Derviš Sušić”, Behram-begovom bibliotekom, Narodnim pozorištem Tuzla, BKC-om Tuzla i Filozofskim fakultetom Univerziteta u Tuzli.

“Odlučili smo da uvedemo nagradu od 2026. godine, odnosno Književne susrete Derviš Sušić, kako bi ova manifestacija ostala u amanet mlađim generacijama”, kazao je ministar Damir Gazdić.

Od ove godine uvodi se i književna nagrada “Derviš Sušić”, u iznosu od 3.000 KM i plaketa za najbolje književno djelo. Na javni poziv pristiglo je devet prijava.

“Na ovaj način želimo mlade potaknuti da se posvete pisanoj riječi i trajnim vrijednostima”, poručeno je iz Biblioteke “Derviš Sušić” Tuzla.

Program počinje 1. juna predavanjem na Filozofskom fakultetu i književnim razgovorom sa Andrejem Nikolaidisom. Centralna svečanost bit će održana 5. juna u Narodnom pozorištu Tuzla, kada će biti dodijeljena nagrada, nakon čega je planirano izvođenje predstave “Posljednja ljubav Hasana Kaimije”.