Tuzla uvodi praćenje autobusa u realnom vremenu

Grad Tuzla uskoro uvodi digitalnu platformu koja će građanima omogućiti praćenje kretanja autobusa u realnom vremenu. Riječ je o web aplikaciji preduzeća GIPS – Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla, koja bi od početka naredne sedmice trebala biti dostupna svim korisnicima javnog prevoza.

Putem ove platforme putnici će moći pratiti kretanje autobusa na mapi, provjeriti vrijeme polazaka i dolazaka, te procijeniti koliko će im vremena trebati do dolaska vozila na određeno stajalište. Aplikaciji će se moći pristupiti putem mobilnih telefona, računara i drugih uređaja.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da je riječ o značajnom koraku u unapređenju javnog prevoza u gradu. Prema njegovim riječima, u proteklih šest mjeseci preduzeće GIPS prevezlo je više od milion putnika, a broj korisnika kontinuirano raste. Dodao je da su u tom periodu cijene karata snižene za više od 50 posto, dok je dio građana, među kojima su penzioneri i socijalno osjetljive kategorije, oslobođen plaćanja mjesečnih karata.

Nova aplikacija trebala bi korisnicima omogućiti lakše planiranje putovanja i smanjiti čekanje na autobuskim stajalištima. U narednom periodu planirano je i postavljanje digitalnih displeja na stajalištima, na kojima će biti prikazane linije i procijenjeno vrijeme dolaska autobusa.

Direktor GIPS-a Jasmin Gradaškić pojasnio je da je aplikacija zamišljena kao jednostavan alat za pristup informacijama o javnom prevozu. Putnici će moći odabrati željenu liniju i vidjeti rutu kretanja, početnu i krajnju stanicu, trenutnu lokaciju autobusa te procijenjeno vrijeme dolaska na naredna stajališta.

Kako je naveo, implementacija sistema očekuje se u roku od nekoliko dana. Za sada je pripremljena pokazna linija radi prezentacije sistema, dok će ostale linije biti integrisane nakon završetka tehničke implementacije.

U narednom periodu planiran je i razvoj mobilne aplikacije te uvođenje mogućnosti online plaćanja karata, u skladu sa savremenim standardima javnog prevoza.

Iz Grada Tuzle navode da je riječ o važnom koraku u modernizaciji javnog prevoza, te ističu da je Tuzla prvi grad u Federaciji Bosne i Hercegovine koji uvodi ovakvu digitalnu platformu za praćenje autobusa u realnom vremenu.