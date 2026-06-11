Tuzlak Jasmin Smajić JAP predstavio pjesmu „Navijačka (Moja BiH)“

Ali Huremović

JAP, umjetničko ime bh. muzičara Jasmina Smajića, predstavio je svoj prvi samostalni singl „Navijačka (Moja BiH)“, pjesmu posvećenu reprezentaciji Bosne i Hercegovine i navijačkoj emociji koja prati naše sportiste.

Pjesma je nastala kao odgovor na sportsku euforiju i uspjehe reprezentacije BiH, ali i iz želje da se kroz muziku pošalje podrška igračima koji predstavljaju našu zemlju.

Jasmin Smajić iza sebe ima dugogodišnje muzičko iskustvo, posebno kao bas gitarista, a svirao je u više bendova i projekata, među kojima su Sinhro, Snakebite, Emir & Frozen Camels, Upitnik i Koka Koma.

„Navijačka (Moja BiH)“ kao pjesma podrške

Posebnost pjesme je u tome što je JAP gotovo cijeli muzički proces realizovao sam. Osmislio je pjesmu, odsvirao instrumente i otpjevao glavni vokal, dok su mu se u pratećem navijačkom dijelu pridružili prijatelji, kako bi pjesma dobila zajednički, horski i stadionski karakter.

U pjesmi se mogu čuti bas gitara, akustična i električna gitara, klavir, klavijature i timpani, a refren je zamišljen kao dio koji publika može lako prihvatiti i pjevati zajedno na tribinama ili navijačkim okupljanjima. Tekst pjesme „Navijačka (Moja BiH)“ oslanja se na motive zastave, ponosa, bosanskog inata i emocije prema domovini. Refren je jednostavan i zamišljen tako da ga publika može brzo prihvatiti, posebno u navijačkoj atmosferi pred utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Pjesma je snimana u studiju Piksi u Tuzli, uz producenta Azura Jahića, koji potpisuje i videospot. Spot je najvećim dijelom sniman u studiju, a donosi i kadrove Tuzle, među kojima su snimci s Kicelja i kadrovi s utakmica koje je ustupio Muamer Nukić.

„Navijačka (Moja BiH)“ dostupna je na YouTubeu i streaming platformama, a JAP ovom pjesmom želi dati svoj doprinos atmosferi zajedništva, ponosa i podrške reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

Zanimljivo je da Jasmin Smajić kaže da ranije nije bio naročit fanatik kada je riječ o reprezentaciji BiH, ali da ga je atmosfera nakon plasmana Zmajeva na Svjetsko prvenstvo potpuno ponijela. Upravo ta emocija, ponos i zajedništvo bili su jedan od glavnih motiva za nastanak pjesme, a dodatnu posebnost cijeloj priči daje i činjenica da će JAP uživo bodriti reprezentaciju u Americi, gdje BiH sutra igra prvu utakmicu na Mundijalu.

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