Tuzlak Jasmin Smajić JAP predstavio pjesmu „Navijačka (Moja BiH)“

JAP, umjetničko ime bh. muzičara Jasmina Smajića, predstavio je svoj prvi samostalni singl „Navijačka (Moja BiH)“, pjesmu posvećenu reprezentaciji Bosne i Hercegovine i navijačkoj emociji koja prati naše sportiste.

Pjesma je nastala kao odgovor na sportsku euforiju i uspjehe reprezentacije BiH, ali i iz želje da se kroz muziku pošalje podrška igračima koji predstavljaju našu zemlju.

Jasmin Smajić iza sebe ima dugogodišnje muzičko iskustvo, posebno kao bas gitarista, a svirao je u više bendova i projekata, među kojima su Sinhro, Snakebite, Emir & Frozen Camels, Upitnik i Koka Koma.

„Navijačka (Moja BiH)“ kao pjesma podrške

Posebnost pjesme je u tome što je JAP gotovo cijeli muzički proces realizovao sam. Osmislio je pjesmu, odsvirao instrumente i otpjevao glavni vokal, dok su mu se u pratećem navijačkom dijelu pridružili prijatelji, kako bi pjesma dobila zajednički, horski i stadionski karakter.

U pjesmi se mogu čuti bas gitara, akustična i električna gitara, klavir, klavijature i timpani, a refren je zamišljen kao dio koji publika može lako prihvatiti i pjevati zajedno na tribinama ili navijačkim okupljanjima. Tekst pjesme „Navijačka (Moja BiH)“ oslanja se na motive zastave, ponosa, bosanskog inata i emocije prema domovini. Refren je jednostavan i zamišljen tako da ga publika može brzo prihvatiti, posebno u navijačkoj atmosferi pred utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Pjesma je snimana u studiju Piksi u Tuzli, uz producenta Azura Jahića, koji potpisuje i videospot. Spot je najvećim dijelom sniman u studiju, a donosi i kadrove Tuzle, među kojima su snimci s Kicelja i kadrovi s utakmica koje je ustupio Muamer Nukić.

„Navijačka (Moja BiH)“ dostupna je na YouTubeu i streaming platformama, a JAP ovom pjesmom želi dati svoj doprinos atmosferi zajedništva, ponosa i podrške reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

Zanimljivo je da Jasmin Smajić kaže da ranije nije bio naročit fanatik kada je riječ o reprezentaciji BiH, ali da ga je atmosfera nakon plasmana Zmajeva na Svjetsko prvenstvo potpuno ponijela. Upravo ta emocija, ponos i zajedništvo bili su jedan od glavnih motiva za nastanak pjesme, a dodatnu posebnost cijeloj priči daje i činjenica da će JAP uživo bodriti reprezentaciju u Americi, gdje BiH sutra igra prvu utakmicu na Mundijalu.