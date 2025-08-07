U 101. godini života preminuo najstariji Tuzlak Husejn hadžija Altumbabić

Tuzla je danas ostala bez jednog od svojih najstarijih i najposebnijih sugrađana. U 101. godini života preminuo je hadžija Husejn Altumbabić, najstariji građanin Tuzle i posljednji živi učesnik Narodnooslobodilačkog rata iz Drugog svjetskog rata s područja ovog grada.

Njegov život bio je isprepleten s najvažnijim historijskim događajima koje je ne samo doživio, već u njima i učestvovao. Bio je borac, ali i čovjek mira, neumorni aktivista i osoba koju su krasili jednostavnost, dostojanstvo i čvrsta veza sa zajednicom kojoj je pripadao.

Kao dugogodišnji član džematskog odbora Tušanj, hadžija Husejn bio je simbol posvećenosti vjerskom životu grada. S posebnom predanošću sudjelovao je u organizaciji i obilježavanju manifestacije Ajvatovica, gdje je s ponosom predvodio defilee kroz Tuzlu, predstavljajući Islamsku zajednicu i svoj džemat.

Osim društvenog i vjerskog angažmana, Husejn Altumbabić ostavio je trag i u sportskom životu Tuzle. Bio je jedan od suosnivača Konjičkog kluba “Vranac”, prvog konjičkog kluba u gradu, kroz koji je promovirao kulturu i tradiciju konjičkog sporta.

Njegov život bio je posvećen vrijednostima – časti, poštovanju, vjeri i domovini. Nije tražio pažnju, ali je svojim djelovanjem ostavio dubok trag. Sjećanje na hadžiju Husejna živjet će kroz ljude koje je inspirisao, događaje koje je obilježio i vrijednosti koje je svojim primjerom prenosio.

Dženaza i posljednji ispraćaj obavit će se u petak, 8. augusta 2025. godine, ispred Džindijske džamije u 16 sati (prije ikindije-namaza).