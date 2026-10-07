U 93. godini preminuo Muhamed-ef. Aganović, imam čiji je glas godinama dio ramazanskog programa TV Slon

U prisustvu velikog broja vjernika, članova porodice, prijatelja, alima i imama, klanjana je dženaza Muhamed-ef. Aganoviću, jednom od najstarijih imama ovog kraja i pripadniku generacije učenika stare Behram-begove medrese.

Muhamed-ef. Aganović preselio je na ahiret u 93. godini života, nakon životnog vijeka ispunjenog predanošću vjeri, imamskom pozivu i služenju džematima u kojima je djelovao.

Od Muhamed-ef. Aganovića oprostile su se brojne kolege i džematlije, među kojima veliki broj alima i imama iz Lukavca i drugih medžlisa. Prigodnim riječima prisutnima se obratio glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Puračić u Lukavcu Zijad-ef. Vehabović, dok je dženazu predvodio hafiz Fahrudin-ef. Žbanić.

O životu i djelu Muhamed-ef. Aganovića govorio je i muftija tuzlanski, podsjetivši na generaciju imama kojoj je pripadao. Istakao je da je riječ o generaciji koja je imala jasnu orijentaciju i nije imala dilemu o svom pozivu i misiji.

Muhamed-ef. Aganović i njegovi savremenici svoj imamski poziv doživljavali su kao trajnu prosvjetiteljsku i duhovnu misiju među ljudima, kojoj su bili posvećeni od sabaha do akšama.

Posebno je istaknuta skromnost koja je krasila Muhamed-ef. Aganovića i generaciju uleme kojoj je pripadao, kao i njegova smirenost, dostojanstvo i predanost vjeri.

Brojni safovi uleme, vjernika, rodbine, komšija i džematlija iz mjesta u kojima je Muhamed-ef. Aganović obavljao svoju imamsku misiju, kako je istaknuto, najbolje svjedoče o tragu koji je ostavio među ljudima.

U dovama je upućena molba Uzvišenom Allahu da Muhamed-ef. Aganoviću podari oprost i milost te da ga u društvu najboljih robova približi Sebi u berzahu i Džennetu.

Muhamed-ef. Aganović pripadao je generaciji učenika stare Behram-begove medrese iz 1948. godine. Tokom dugogodišnjeg imamskog djelovanja služio je u više džemata, a posebno je ostao vezan za Ugar Poljice.

Njegov glas i dova ostali su poznati i brojnim gledateljima RTV Slon. Njegovu dovu već godinama emitujemo u našem ramazanskom programu, nakon što nastupi vrijeme iftara i bude proučen ezan. Tako je njegov glas, kroz godine, postao dio ramazanskih večeri i tradicije programa RTV Slon, a danas i trajna uspomena na čovjeka koji je veliki dio svog života posvetio vjeri i ljudima.