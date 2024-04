U BiH sunčano, na sjeveru Bosne i do 32 stepena Celzijusa

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab, zapadni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 24 do 30, u sjevernim područjima Bosne lokalno do 32 stepena Celzijusa.