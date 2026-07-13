U Nezuku 16. jula obilježavanje Dana proboja 28. divizije Armije RBiH

Julski dani 1995. godine ostali su obilježeni genocidom i masovnim stradanjem, zbog čega priča o onima koji su uspjeli stići do Nezuka često ostajala u drugom planu. Vlada i Skupština Tuzlanskog kantona ranije su izmijenile propise o obilježavanju značajnih datuma, čime je 16. juli dobio institucionalni značaj. U obilježavanje su uključene kantonalne institucije, boračka udruženja i organizacije koje okupljaju preživjele genocida.

„Znači ako govorimo o činjenici da je samim probojom jedne masovne grupe ljudi koja, nažalost, nije u celosti uspjela da dođe do slobodne teritorije, zapravo značio opstanak jednog, zapravo cijelog naroda. Mislim da ta jedna rečenica, kada bi analizirali u pravom smislu, zapravo govori o važnosti tog datuma i svema onome što mi nakon uspajanja zakona i ono što danas činimo upravo zbog tog datuma.“ – kazala je Senada Dizdarević, ministrica za boračka pitanja TK.

Centralno mjesto ovogodišnjeg programa bit će Debeljak, lokalitet na kojem su dočekivani iscrpljeni pripadnici kolone iz Srebrenice. Upravo na tom prostoru, tri decenije kasnije, okupit će se nekadašnji saborci, članovi porodica i građani, kako bi sačuvali sjećanje na put kojim su prošli.

Jedinice 28. Divize su jedine jedinice u istoriji ratovanja koje su izvršile proboj u dužini od 110 km kroz neprijateljsku teritoriju od Srebrenice do Nezuka. 16. Juli je dan Udruženja preživjeli Genocida 11. Juli 1995. godine i do sadašnjeg periodu oblježavali smo onako kako smo mogli, a ove godine dižemo na viši nivo, a to je da ćemo imati postrojavanje veterana 28. Divizije. Divizije, gdje nam saradnju pruža drugi pješadijski puk oružanih snaga BiH – rekao je Salih Mulalić, predsjednik UG „Preživjeli genocida 11. juli 1995.“

Na Debeljaku su postavljena četiri jarbola visoka osam metara, na kojima će biti istaknute zastave Bosne i Hercegovine i 28. divizije. Iako je formalno bila velika formacija Armije Republike Bosne i Hercegovine, 28. divizija djelovala je u uslovima potpune izolacije i stalnog nedostatka opreme, zbog čega mnogi njeni pripadnici nisu imali ni jednoobrazne uniforme. Njihov doprinos ne može se svesti na jedno obilježavanje, ali će ova smotra svakako biti važan čin priznanja i poštovanja.

Razmišljanja smo da na neki način sve brigade, samostalni brdski bataljon, prištamske jedinice, policiju postrojimo u jednobraznu uniformu, jer mi nismo nikada imali jednobraznu uniformu, da i mi budemo na neki način ravni onima koji su bili pripadnici Armije Republike Bosni i Hercegovine, organizator, druženje preživjeli genocida i se potrudilo da za 100 pripadnika armije nabavi uniformu kompletnu od, da kažemo, patika do majica, da to iliči na 28. Diviziju i na vojnike, kako to zaslužuje 28. Divizija, kazao je Fahrudin Hasanović, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida TK

Obilježavanje će početi 14. jula projekcijom filma o putu kojim se kolona kretala i lokalitetima najvećih stradanja. Centralni program 16. jula uključivat će akademske i kulturne sadržaje, a organizatori su pozvali veterane i građane da prisustvom na Debeljaku daju dodatni značaj ovom datumu.