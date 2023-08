U Sarajevu zvanično otvoreno Svjetsko taekwondo prvenstvo za kadete

Svjetsko taekwondo prvenstvo za kadete koje se održava u Sarajevu od 28. do 31. augusta danas je zvanično otvoreno. Svečanoj ceremoniji otvaranja prisustvovao je veliki broj zvaničnika.

Prisutnima se obratio predsjedavajući Predsjedništva Taekwondo saveza BiH Samir Šarić koji je kazao:

“Ovo je veliki dan za Bosnu i Hercegovinu i historijski dan za taekwondo sport u našoj državi. Na 50. godišnjicu postojanja svjetske taekwondo federacije Bosna i Hercegovina je domaćin Svjetskog taekwondo prvenstva za kadete. Glavni cilj našeg rada jeste donijeti prvu Olimpijsku medalju za našu zemlju. Savez neće stati nakon organizacije ovog svjetskog prvenstva, naprotiv, idemo još većom brzinom prema svom cilju.”

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić poželio je dobrodošlicu svim učesnicima.

“Činjenica da smo ovih dana mjesto okupljanja najboljih taekwondoista kadeta u svijetu. Ali ovo je Olimpijski grad i mi nastavljamo kontinuirano sa realizacijom vrhunskih sportskih događaja. I ovom prilikom se zahvaljujem organizatorima, jednom od najorganizovanijih sportskih saveza u BiH, Taekwondo Savezu BiH.”

Takmičenja koja se danas održavaju su u muškim kategorijama do 148 cm, do 152cm , te u ženskim kategorijama do 144 cm, do 148cm i do 152cm.

Svjetsko taekwondo prvenstvo za kadete na kojem učestvuje 76 zemalja održava se do 31. augusta.