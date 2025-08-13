Udruženje žena “Pasci” podržava manifestaciju “Večer ilahija”

Džemat Šehidska džamija Petrovice ove godine obilježava osam godina od otvorenja, organizujući manifestaciju “Večer ilahija” na tri lokacije – u Srebrenici, Petrovićima i Bijeljini.

Program počinje 23. augusta u Srebrenici, nastavlja se 24. augusta u 20:30 sati u Šehidskoj džamiji u Petrovićima, a završnica je zakazana za 20. septembar u Bijeljini. Na sceni će se predstaviti poznati izvođači ilahija i kasida, horovi i mladi talenti, a cilj događaja je odavanje počasti šehidima, jačanje zajedništva i njegovanje ljubavi prema vjeri i domovini.

Posebnu podršku manifestaciji pružit će Udruženje žena “Pasci” iz Tuzle, predvođeno predsjednicom Ismom Ademović, koje će obogatiti program pripremom tradicionalnih bosanskih jela, unoseći duh tradicije i gostoprimstva.

Organizatori pozivaju vjernike i sve ljude dobre volje da prisustvuju ovim svečanim okupljanjima i zajednički uveličaju obilježavanje ovog značajnog jubileja.