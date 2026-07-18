Objavljena konačna rang-lista za podršku kulturi u Tuzlanskom kantonu

Konačna rang-lista za podršku kulturi u Tuzlanskom kantonu za 2026. godinu objavljena je nakon završenog postupka razmatranja, vrednovanja i odabira korisnika finansijskih sredstava.



Sredstva su raspoređena za programe i projekte u oblasti kulture, izdavačku djelatnost te filmsku umjetnost i audiovizuelno stvaralaštvo. Za 91 program i projekt iz oblasti kulture odobreno je ukupno 225.000 KM.



Za 34 projekta izdavačke djelatnosti izdvojeno je 59.000 KM, dok je pet projekata filmske umjetnosti i audiovizuelnog stvaralaštva podržano sa ukupno 50.000 KM.



Korisnici čiji su projekti uvršteni na konačnu rang-listu za podršku kulturi ugovore će potpisati u četvrtak, 23. jula 2026. godine, u 11 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona.



Na osnovu konačne liste ministar će donijeti pojedinačne odluke o odobravanju novca, njegovoj namjeni i iznosima, nakon čega će Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK sa korisnicima zaključiti ugovore kojima će biti uređena međusobna prava i obaveze.

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