Uhapšen muškarac iz Srebrenika zbog uznemiravanja građana vatrenim oružjem

Policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Srebrenik uhapsili su E.M. rođenog 1982. godine iz Srebrenika, zbog sumnje da je počinio krivična djela ugrožavanje sigurnosti i nedozvoljeno držanje oružja.

Kako je saopćeno, hapšenje je uslijedilo 8. jula 2026. godine, nakon provedenih istražnih radnji po nalogu postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i naredbama Općinskog suda u Srebreniku. Predmet se odnosi na događaj koji je prijavljen 4. jula ove godine.

Prema informacijama policije, E.M. se sumnjiči da je 4. jula na lokalnom putu u naselju Murati ozbiljno ugrozio sigurnost više građana, držeći u rukama vatreno oružje, odnosno pušku s metkom u cijevi i municijom u spremniku. Oružje je, kako se navodi, usmjerio prema nekoliko osoba.

Policija je prilikom intervencije na mjestu događaja oduzela pušku, za koju osumnjičeni nije imao važeću ispravu.

Nakon kriminalističke obrade, E.M. je predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti iz Krivičnog zakona Federacije BiH, kao i krivično djelo iz Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona.