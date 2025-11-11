Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na vanrednoj sjednici jednoglasno usvojilo Prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2025. godinu.

Povodom usvajanja Prijedloga zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2025. godinu, iz kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića i člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića istakli su da su glasali za usvajanje budžeta kako 22 i po hiljade radnika u državnim institucijama Bosne i Hercegovine, zajedno sa svojim porodicama, ne bi bili taoci političkih prepucavanja.

– Svi amandmani predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Komšića i člana Predsjedništva BiH Bećirovića su prihvaćeni, čime je: povećan budžet za potrebe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, osiguran novac CIK-u za održavanje izbora, te su skinuti transferi entitetima iz sredstava Centralne banke Bosne i Hercegovine, budući da je takvo izdvajanje bilo protivno zakonu – navedeno je iz kabineta Komšića i Bećirovića.

Dodaje se da u odnosu na prvobitni Nacrt zakona o budžetu BiH koji je Vijeće ministara BiH dostavilo Predsjedništvu BiH u aprilu 2025. godine, u novom Nacrtu riješen je niz neprihvatljivih rješenja, među kojima i pokušaj da se obaveze iz presude u slučaju „Viaduct“ prebace na državu Bosnu i Hercegovinu.

– Usvajanjem ovog budžeta obezbijeđeno je nesmetano funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine, te su ispunjene ključne zakonske i ustavne obaveze – navedeno je iz kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića i člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Vijeće ministara BiH je 4. novembra utvrdilo novi tekst Nacrta zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu, koji je Ministarstvo finansija i trezora dostavilo Predsjedništvu BiH, ovlaštenom za njegovo predlaganje Parlamentarnoj skupštini BiH, koja u konačnici usvaja ovaj zakon.

Ministarstvo finansija i trezora zaduženo je da u Nacrt budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godini, u okviru budžetske rezerve, osigura sredstva za isplatu novčane naknade zaposlenim u institucijama BiH u iznosu ne manjem od 200 KM, s pripadajućim porezima.

Ministarstvo finansija i trezora pripremilo je novi tekst Nacrta zakona o Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu, nakon što prijedlog ovog zakona nije usvojen na hitnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH krajem oktobra.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u okviru budžeta za 2025. godinu iznose 1.570.500.000 KM, što je povećanje za 215.100.000 ili 16 posto u odnosu na budžet institucija BiH za 2024. godinu.

Ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje vanjskog duga iznose 2.797.273.016 KM, od čega rashodi institucija BiH iznose 1.570.500.000 KM, dok servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 1.226.773.016 KM i manje je za 203.960.037 KM ili 14 posto u odnosu na godinu ranije.

Kako je ranije saopćeno iz Vijeća ministara BiH, i novim tekstom Nacrta budžeta prioritetno se podržava nastavak reformi i ispunjenje uvjeta za Evropsko partnerstvo i provedba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), kao i prilagođavanje programa Ministarstva odbrane i drugih ministarstava uključenih u aktivnosti u vezi s Partnerstvom za mir i drugih oblika saradnje s NATO-om.

Također, među prioritetima su planirana budžetska sredstva za provođenje višegodišnjih projekata budžetskih korisnika, kao i povećanja primanja za srednju stručnu spremu u institucijama BiH.

Sastavni dio su evidentirana sredstva za Centralnu izbornu komisiju BiH za nabavku opreme u vezi s novim tehnologijama, te sredstva za novčanu pomoć zaposlenim u institucijama BiH.

Unutar budžetske rezerve, koja iznosi 46.740.000 KM, osigurano je oko 35.500.000 KM na ime novčane pomoći zaposlenim u institucijama BiH u iznosu 1.000 KM, zbog činjenice da budžet nije usvojen blagovremeno, te da su plaće zaposlenim isplaćivane po osnovici 600 KM iz 2024. godine, umjesto osnovice za 2025. godinu od 631,50 KM. Vijeće ministara BiH donijet će posebnu odluku o isplati novčane pomoći nakon usvajanja Budžeta za 2025. godinu.

Novčanu pomoć neće ostvariti poslanici i delegati u Parlamentarnoj skupštini BiH, članovi Predsjedništva BiH, kao ni predsjedavajuća, ministri i zamjenici ministara u Vijeću ministara BiH – navedeno je ranije iz Vijeća ministara BiH.