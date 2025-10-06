Večeras na nebu oktobarski supermjesec: Mjesec će izgledati veći i svjetliji

Ali Huremović
Oktobarski supermjesec večeras na nebu: Mjesec će izgledati veći i svjetliji

Oktobarski supermjesec večeras će obasjati nebo, donoseći prizor koji će se moći vidjeti golim okom širom svijeta, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Riječ je o pojavi kada Mjesec, u fazi punog mjeseca, prolazi najbliže Zemlji u svojoj orbiti. Tada djeluje veće i svjetlije nego inače, i do 14 posto veće te čak 30 posto svjetlije u odnosu na najudaljeniji puni mjesec u godini, prema podacima NASA-e.

Oktobarski supermjesec je prvi od tri koji će se pojaviti tokom ove godine. U toj poziciji Mjesec će se nalaziti na oko 361.459 kilometara od Zemlje. Sljedeći supermjeseci očekuju se u novembru i decembru.

Razlika u veličini i sjaju u odnosu na običan puni mjesec nije drastična, ali je vidljiva pažljivim posmatračima, posebno ako se nebo razvedri i nema svjetlosnog zagađenja.

Supermjeseci se tokom godine često poklapaju s drugim astronomskim pojavama, poput djelimičnih ili potpunih pomračenja Mjeseca.

Prema američkoj svemirskoj agenciji, spektakularne pojave nastavit će se i 2026. godine, kada će se dogoditi dva pomračenja – potpuno u martu, vidljivo iz Sjeverne Amerike, Azije i Australije, te djelimično u augustu koje će biti vidljivo iz Evrope, Afrike i dijelova Amerike.

