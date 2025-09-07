Večeras potpuno pomračenje Mjeseca vidljivo i u Bosni i Hercegovini

RTV SLON
pun mjesec, spavanje, kako mjesec utiče na ljude, kako mjesec utiče na spavanje, nesanica
Foto: Ilustracija

Večeras nebo iznad Bosne i Hercegovine donosi nesvakidašnji prizor, jer nas očekuje potpuno pomračenje Mjeseca. Astronomski fenomen bit će vidljiv širom zemlje, a vremenski raspored prolaska kroz faze pomračenja gotovo je identičan kao i u ostatku regiona.

Mjesec će iznad horizonta izaći u večernjim satima, pa će već pri samom izlasku biti u fazi potpunog pomračenja. Prema podacima astronoma, početak potpunog pomračenja nastupa u 19:30, vrhunac se očekuje u 20:12, dok će potpuno pomračenje trajati do 20:53. Nakon toga Mjesec će postupno izlaziti iz Zemljine sjene, a cijeli događaj završava slabijim, polusjenčanim pomračenjem nešto poslije 22 sata.

Za posmatrače u Bosni i Hercegovini ovo znači da će se Mjesec, čim se pojavi na nebu, moći vidjeti u svojoj najtamnijoj fazi, što ovaj događaj čini posebno upečatljivim. Pomračenje će biti vidljivo golim okom, bez potrebe za posebnom opremom, a jasnije prizore pružit će dvogled ili teleskop.

Riječ je o rijetkoj prilici da stanovnici naše zemlje uživo posvjedoče ovom prirodnom fenomenu, jer potpuno pomračenje Mjeseca nije česta pojava na našim prostorima.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tuzla servis: Rođeno je šest beba

BiH

BiH deklasirala San Marino i zadržala prvo mjesto u grupi

Vijesti

Trump odobrio UFC borbu na travnjaku Bijele kuće

Sport

Zmajevi spremni: Svi igrači na raspolaganju Bećiragiću pred duel s Poljskom

Tuzla i TK

Obnovljena sviračka džamija svoja vrata otvara 4. oktobra

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]