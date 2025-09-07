Večeras potpuno pomračenje Mjeseca vidljivo i u Bosni i Hercegovini

Večeras nebo iznad Bosne i Hercegovine donosi nesvakidašnji prizor, jer nas očekuje potpuno pomračenje Mjeseca. Astronomski fenomen bit će vidljiv širom zemlje, a vremenski raspored prolaska kroz faze pomračenja gotovo je identičan kao i u ostatku regiona.

Mjesec će iznad horizonta izaći u večernjim satima, pa će već pri samom izlasku biti u fazi potpunog pomračenja. Prema podacima astronoma, početak potpunog pomračenja nastupa u 19:30, vrhunac se očekuje u 20:12, dok će potpuno pomračenje trajati do 20:53. Nakon toga Mjesec će postupno izlaziti iz Zemljine sjene, a cijeli događaj završava slabijim, polusjenčanim pomračenjem nešto poslije 22 sata.

Za posmatrače u Bosni i Hercegovini ovo znači da će se Mjesec, čim se pojavi na nebu, moći vidjeti u svojoj najtamnijoj fazi, što ovaj događaj čini posebno upečatljivim. Pomračenje će biti vidljivo golim okom, bez potrebe za posebnom opremom, a jasnije prizore pružit će dvogled ili teleskop.

Riječ je o rijetkoj prilici da stanovnici naše zemlje uživo posvjedoče ovom prirodnom fenomenu, jer potpuno pomračenje Mjeseca nije česta pojava na našim prostorima.