Vijeće ministara BiH jednoglasno usvojilo Program reformi BiH 2025

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na sjednici u ponedjeljak, 9. februara, na prijedlog Komisije za saradnju s NATO-om BiH, jednoglasno usvojilo Odluku o Programu reformi BiH za 2025. godinu. Predviđeno je da Ministarstvo vanjskih poslova ovaj dokument proslijedi u sjedište NATO-a u Briselu.

Iz saopćenja je navedeno da je riječ o važnom aktu koji treba osigurati kontinuitet rada domaćih institucija u definisanju i provođenju prioriteta koji proizlaze iz učešća Bosne i Hercegovine u NATO programu Partnerstvo za mir.

Program reformi strukturiran je kroz pet cjelina i obuhvata političke i ekonomske oblasti, odbrambena i vojna pitanja, kao i teme koje se odnose na resurse, sigurnost i pravni okvir.

Saradnja s NATO-om ostaje jedan od ključnih vanjskopolitičkih ciljeva institucija BiH i razvija se kroz različite modele i mehanizme partnerstva.

Ovim dokumentom Bosna i Hercegovina potvrđuje opredijeljenost za uključivanje u savremene evropske političke, ekonomske i sigurnosne tokove, te posvećenost demokratskim principima, ljudskim pravima, tržišnoj ekonomiji i vladavini prava.