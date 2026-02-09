Vijeće ministara BiH jednoglasno usvojilo Program reformi BiH 2025

Adin Jusufović
ministar
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na sjednici u ponedjeljak, 9. februara, na prijedlog Komisije za saradnju s NATO-om BiH, jednoglasno usvojilo Odluku o Programu reformi BiH za 2025. godinu. Predviđeno je da Ministarstvo vanjskih poslova ovaj dokument proslijedi u sjedište NATO-a u Briselu.

Iz saopćenja je navedeno da je riječ o važnom aktu koji treba osigurati kontinuitet rada domaćih institucija u definisanju i provođenju prioriteta koji proizlaze iz učešća Bosne i Hercegovine u NATO programu Partnerstvo za mir.

Program reformi strukturiran je kroz pet cjelina i obuhvata političke i ekonomske oblasti, odbrambena i vojna pitanja, kao i teme koje se odnose na resurse, sigurnost i pravni okvir.

Saradnja s NATO-om ostaje jedan od ključnih vanjskopolitičkih ciljeva institucija BiH i razvija se kroz različite modele i mehanizme partnerstva.

Ovim dokumentom Bosna i Hercegovina potvrđuje opredijeljenost za uključivanje u savremene evropske političke, ekonomske i sigurnosne tokove, te posvećenost demokratskim principima, ljudskim pravima, tržišnoj ekonomiji i vladavini prava.

pročitajte i ovo

Istaknuto

BH Telecom: Hayat, BN, Izvorna, OTV Valentino i ITV se vraćaju na platformu Moja TV!

Vijesti

Potpisan sporazum o banjskom liječenju boraca za 2026. godinu

Istaknuto

Završena sanacija trotoara uz UKC Tuzla

BiH

Poljoprivrednici FBiH traže hitne mjere zbog krize u otkupu mlijeka, najavljuju blokade granica

BiH

Dodik najavio inicijativu za vraćanje dejtonskih nadležnosti Republici Srpskoj

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]