Više od 30 ljekara u jednom kantonu u FBiH dalo otkaze

Ljekari u Livnu, njih 31 iz Kantonalne bolnice Livno i Doma zdravlja Livno, u ponedjeljak u 8 sati podnijeli su otkaze zbog nezadovoljstva odnosom Vlade Kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima.

Riječ je o zahtjevima koji se odnose na poboljšanje materijalnih prava, jer livanjski ljekari tvrde da je njihov položaj među najlošijima u Federaciji BiH.

Ponudu Vlade Kantona 10 o povećanju plaća za tri posto ocijenili su neprihvatljivom, smatrajući da takvo povećanje ne odgovara stvarnom stanju u zdravstvu i obimu posla koji obavljaju.

Osim niskih plaća, ljekari upozoravaju i na ozbiljan nedostatak medicinskog kadra. Zbog toga su, kako navode, primorani raditi znatno veći broj dežura od zakonski propisanog maksimuma.

Situacija u zdravstvenim ustanovama u Livnu sada dodatno otvara pitanje funkcionisanja sistema, s obzirom na to da bi odlazak većeg broja ljekara mogao ozbiljno uticati na dostupnost zdravstvenih usluga građanima.