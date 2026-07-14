Vlada TK izdvaja skoro milion KM za mlade

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove, kriterije i postupak raspodjele sredstava namijenjenih podršci mladima u 2026. godini, za šta je u kantonalnom budžetu osigurano ukupno 954.000 KM.

Najveći dio sredstava bit će usmjeren na stambeno zbrinjavanje i razvoj poduzetništva među mladima. Za subvencioniranje kamata na namjenske stambene kredite, plaćenih u periodu od 1. juna 2025. do 31. maja 2026. godine, planirano je 300.000 KM.

Omladinskim udruženjima bit će dostupno 110.000 KM za finansiranje i sufinansiranje projekata usmjerenih na poboljšanje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu. Vijeću mladih TK namijenjeno je 40.000 KM za izvršavanje obaveza propisanih Zakonom o mladima Federacije BiH.

Za program „IMPAKT inkubatori poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona“ Investicijskoj fondaciji „Impakt“ planirano je 280.000 KM. Program će biti realizovan u gradovima i općinama koje su iskazale interes za saradnju, a cilj je očuvanje postojećih poslovnih subjekata, podrška samozapošljavanju nezaposlenih mladih i pokretanje novih poslovnih ideja.

Dio sredstava namijenjen je i udruženjima i fondacijama za projekte koji proizlaze iz Strategije razvoja Tuzlanskog kantona od 2021. do 2027. godine i odnose se na rad s mladima.

Za izradu Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period od 2026. do 2034. godine bit će izdvojeno 20.000 KM.

Novost u ovogodišnjem programu predstavlja 189.000 KM za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja. Mladi će moći dobiti podršku za usavršavanje informatičke pismenosti, digitalnih kompetencija i znanja stranih jezika, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada.