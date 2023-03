Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u južnim i jugozapadnim područjima. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U večernjim satima, ponegdje na sjeveru može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 5, na jugu do 7, a najviša dnevna od 13 do 20 stupnjeva.