Završeno asfaltiranje puteva u Slavinovićima i Kiseljaku

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle nastavila je u 2026. godini radove na obnovi putne infrastrukture. Nakon provedenih procedura i potpisanih ugovora, završeni su radovi na nekoliko putnih pravaca kroz program Putna infrastruktura I.

U Mjesnoj zajednici Slavinovići završena je sanacija i asfaltiranje puta u ulici Majdan, u dužini od 270 metara. Vrijednost radova iznosila je 49.700 KM.

Radovi su okončani i na području Mjesne zajednice Kiseljak, gdje su asfaltirane dvije dionice u ulici Prvomajska. Prva dionica, od kuće Lukić Ante do broja 121, duga je 308 metara, a vrijednost radova iznosi 55.980 KM. Druga dionica, od broja 121 do kuće Zorice Rebernik, duga je 258 metara, a za ove radove izdvojeno je 42.800 KM.

Iz nadležne gradske službe zahvalili su građanima na strpljenju, podršci i saradnji tokom izvođenja radova, ističući da će obnovljeni putevi olakšati svakodnevni život stanovnika i doprinijeti boljoj povezanosti lokalnih zajednica.

Građani će o nastavku aktivnosti i realizaciji preostalih ugovorenih projekata iz programa Putna infrastruktura I biti blagovremeno informisani.