Zbog radova obustava saobraćaja u dijelu ulice Aleja Alije Izetbegovića

Zbog radova na sanaciji vrelovodne mreže, u dijelu ulice Aleja Alije Izetbegovića u Tuzli bit će uspostavljena privremena potpuna obustava saobraćaja.

Obustava će važiti od ponedjeljka, 18. maja 2026. godine od 08:00 sati, do utorka, 19. maja, do poslijepodnevnih sati, odnosno do završetka planiranih radova.

Saobraćaj će biti obustavljen na dionici od raskrsnice sa ulicom ZAVNOBiH-a do raskrsnice sa ulicom Džemala Bijedića.

Iz „Centralnog grijanja“ d.d. Tuzla mole građane i učesnike u saobraćaju da tokom radova koriste alternativne putne pravce i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.