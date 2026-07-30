Zet Edina Avdića otkrio zbog čega je legendarni komentator napustio Arenu Sport

Edin Avdić je, prema tvrdnjama glumca Ammara Mešića, nekoliko mjeseci prije smrti dobio otkaz na televiziji Arena Sport zbog komentara o nekadašnjem treneru Partizana Željku Obradoviću.

Mešić, koji je bio Avdićev zet, oglasio se na Instagramu nakon dvomjesečne pauze i emotivnom objavom opisao gubitak koji je pogodio njegovu porodicu. Naveo je da je Avdić iza sebe ostavio suprugu Anju i sina Isaka te da je preminuo nakon srčanog udara u 46. godini.

Glumac je poručio da je tek nakon njegove smrti u potpunosti shvatio koliko su ljudi cijenili i voljeli poznatog sportskog komentatora. Za porodicu, kako je napisao, Avdić nije bio samo jedan od najboljih poznavalaca košarke u regionu, nego prije svega njen član.