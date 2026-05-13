Zrinjski osvojio Kup BiH nakon haotičnog finala i prekida u Mostaru

Nogometaši Zrinjskog osvojili su Kup Bosne i Hercegovine za ovu sezonu nakon što su u revanš utakmici finala protiv Veleža na stadionu „Rođeni“ odigrali 1:1.

Zahvaljujući pobjedi iz prvog susreta rezultatom 1:0, Mostarci su ukupnim rezultatom 2:1 stigli do četvrtog trofeja u ovom takmičenju.

Iako se očekivao veliki nogometni spektakl, finale je obilježeno incidentima na tribinama i višestrukim prekidima zbog ubacivanja pirotehnike na teren.

Zrinjski je poveo već u trećoj minuti nakon velike greške golmana Veleža Osmana Karića. Njegovo loše ispucavanje pogodilo je Nemanju Bilbiju, od kojeg se lopta odbila u mrežu za rano vodstvo gostiju.

Velež je nakon toga preuzeo inicijativu i stvorio nekoliko dobrih prilika. Najbliži pogotku bili su u 26. minuti kada je Šarić nakon indirekta pogodio prečku. Pred kraj prvog dijela i Zrinjski je zaprijetio preko Abramovića, ali je Karić uz pomoć prečke spasio svoj tim.

Drugo poluvrijeme proteklo je u znaku velikih tenzija. Glavni sudija Irfan Peljto nekoliko puta je prekidao susret zbog pirotehničkih sredstava koja su ubacivana na teren. U 47. minuti jedna petarda eksplodirala je pored golmana Zrinjskog Gorana Karačića, koji je tom prilikom povrijeđen. Sličan incident ponovio se osam minuta kasnije.

Najveći incident dogodio se u 62. minuti kada je topovski udar eksplodirao u blizini kapitena Zrinjskog Nemanje Bilbije, nakon čega je Peljto odlučio povući ekipe u svlačionicu.

Poslije petnaestominutnog prekida predsjednik Veleža Admir Rahimić apelovao je na navijače da omoguće nastavak utakmice uz upozorenje da će novi incident značiti konačan prekid meča.

Po nastavku utakmice Zrinjski je dobio penal u 70. minuti nakon prekršaja Pidre nad Abramovićem, ali je Karić odbranio udarac Bilbije i iskupio se za grešku s početka susreta.

Velež do kraja nije uspio ozbiljnije zaprijetiti, dok je Zrinjski mirno priveo utakmicu kraju i osvojio trofej. U sudijskoj nadoknadi Hrvoje Barišić i Edo Vehabović dobili su crvene kartone, a konačnih 1:1 postavio je Spahić pogotkom u 96. minuti.

Zrinjskom je ovo četvrti naslov pobjednika Kupa BiH, dok je Velež ostao na tri osvojena trofeja.