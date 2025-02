11. godišnjica protesta u Tuzli: Da li je radnicima bolje, ili su uzaludno protestvovali?

Protesti koji su promijenili tok društva i politike u TK

Na današnji dan 2014. godine u Tuzli su počeli masovni radnički protesti. Dugotrajno nezadovoljstvo radnika koji su se borili sa niskim platama, neuvezanim radnim stažom, te zatvaranjem i privatizacijom firmi u kojima su radili rezultiralo je mirnim protestima koji su ubrzo prerasli u demonstracije, sukobe sa policijom i paljenje zgrade Vlade Tuzlanskog kantona. Sindikat solidarnosti obilježio je i ovu, 11. godišnjicu radničkih protesta.

Poslije višemjesečnih mirnih protesta radnika nekadašnjih giganata Konjuha, Polihema i Dite, okupljanju ispred sjedišta Vlade TK pridružio se i veliki broj građana iniciranih pozivom putem društvenih mreža “50.000 ljudi na ulice za bolje sutra“.

Među učesnicima protesta bio je i Enes Tanović, koji je tri dana proveo ispred zgrade SodaSo, u kojoj je tada bila smještena Vlada TK. Nerado se prisjeća tih dana, dva puta je bio uhapšen, a deceniju kasnije, kaže da je tek poneki zahtjev radnika ispunjen.

“Nešto je uplaćeno radnog staža. Dobili smo jedno hiljadu do dvije hiljade penzionera kojima je Vlada na silu uplatila staž. I mi sada idalje tražimo da se napravi zakon o vezivanju radnog staža jer imamo još hiljade radnika kojima nije uplaćen staž. Ostalo, ne bih rekao da je šta urađeno..” rekao je Enes Tanović član Sindikata solidarnosti.

Protesti koji su počeli 5. februara trajali su tri dana. Situacija je eskalirala kada je grupa demostranata nakon kamenovanja zapalila zgradu kantonalne vlade. Vijest o tome obišla je cijelu BiH, ali i region.

„Zgrada Vlade gori. Zgrada Vlade je zapaljena. Zadnji ulaz je apsolutno demoliran kao i prednji ulaz. Ova zgrada Soda So koju smo nekada svi pamtili, svi je se sjećali, možemo reći da nakon ovoga ne znamo da li će uopšte biti ovdje.“ kazala je tada sa lica događaja novinarka RTV Slon Tuzla Melika Mujanović u live prenosu Vanrednih vijesti.

Poslije zgrade Vlade, zapaljena je i zgrada Općine Tuzla, ali je ona na sreću brzo ugašena. Tadašnji premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević podnio je ostavku pozivajući tokom vanrednih vijesti naše televizije demonstrante da prestanu sa paljenjem instutucija.

„Dajem ostavku i očekujem da se to ludilo obustavi i da demostranti jednostavno to prihvate da obustave sve aktivnosti. Ja vas molim da to prenesete najbrže najhitnije i da oni ljudi koji vode te proteste obustave sve aktivnosti, jer svaki oblik nasilja, uništavanja imovine, nema nikakvog smisla da se dalje radi.“ kazao je tada Sead Čaušević premijer TK u telefonskom obraćanju na našoj televiziji.

Jedanaest godina kasnije, iako se vlast u Tuzlanskom kantonu više puta mijenjala, oni koji su učestvovali u protestima kažu da ništa značajno nije urađeno, te da većina njihovih zahtjeva nikada nije ispunjena.

„Ništa nije postignuto. Ja sam danas očekivao hiljade i hiljade demostranata. Ne zbog mene, ne zbog Kopića ili Tanovića, ne zbog Sindikata solidarnosti, nego zbog situacije u državi.“ kazao je Sakib Kopić predsjednik Sindikata solidarnosti.

Zgrada SodaSo koja je tokom demonstracija u potpunosti demolirana, od 2019. godine je u vlasništvu kantonalne Vlade, a krajem prošle godine najavljena je njena rekonstrukcija, za šta je planirano 12 miliona KM.