U Sarajevu je akademijom u Memorijalnom centru obilježena 33. godišnjica formiranja 1. korpusa Armije RBiH, u organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, JOB-a „Unija veterana“ KS i Memorijalnog centra.

Događaj je okupio zaslužne pripadnike 1. korpusa, a realizovan je kroz multimedijalne i muzičke sadržaje te razgovore s akterima ratne odbrane u formatu „podcasta uživo“ kojim je moderirala novinarka i ratna reporterka Arijana Saračević Helać.

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović podsjetio je na značaj 1. korpusa u odbrani države, istakavši da je riječ o formaciji koja je čuvala obraz, čast i dostojanstvo te pružala pomoć na ratištima širom zemlje. Naglasio je i važnost prenošenja kulture sjećanja i patriotizma na mlađe generacije.

Predsjednik JOB-a „Unija veterana“ KS Ismet Imamović poručio je da je formiranje 1. korpusa bio ključan trenutak jer su sve jedinice lokalnog nivoa stavljene pod jedinstvenu komandu. Dodao je da je ova formacija učinila mnogo na svim ratištima u BiH, te da je očuvanje države najveća satisfakcija za njene pripadnike.

Ratni komandant Esad Pelko podsjetio je da je 1. korpus obuhvatao područje Sarajeva i 25 općina izvan glavnog grada, uz deset brigada, više bataljona i operativnih grupa. Posebno je naglasio važnost očuvanja kulture sjećanja i podsjećanja ko su bili branioci, a ko agresori.

Kao dio obilježavanja 33. godišnjice, organizovano je polaganje cvijeća na spomen-obilježja, odavanje počasti poginulim borcima, šehidima i civilnim žrtvama rata, kao i vjerski sadržaji u znak sjećanja na pale branitelje.