Ademović primio ambasadora Palestine Rezeqa Namooru u oproštajnu posjetu

Ali Huremović
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović primio je danas u oproštajnu posjetu ambasadora Države Palestine u BiH Rezeqa Namooru.

Ademović je zahvalio ambasadoru Namoori na predanom radu i doprinosu jačanju prijateljskih odnosa između Bosne i Hercegovine i Države Palestine. Istakao je principijelnu podršku Bosne i Hercegovine rješenju dvije države, koje podrazumijeva suverenu i nezavisnu Palestinu koja mirno koegzistira s Izraelom.

Ambasador Namoora zahvalio je institucijama Bosne i Hercegovine na podršci naporima usmjerenim ka postizanju mira i stabilnosti u pojasu Gaze i u Palestini u cjelini. Izrazio je posebnu zahvalnost na razumijevanju i solidarnosti koje su mu bile pružene tokom mandata, te uvjerenje da će odnosi dvije države nastaviti jačati i u budućnosti.

Predsjedavajući Ademović poželio je Namoori uspjeh u daljoj profesionalnoj karijeri i ličnom životu.

