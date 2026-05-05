“Adidas dimije“ više nisu samo u pjesmi: Globalni brend lansirao komad koji podsjeća na hit izvorne muzike

Još 2015. godine grupa Mirsada i jarani privukla je pažnju pjesmom “Adidas dimije” – neobičnom kombinacijom tradicionalnog i modernog koja je brzo postala hit na internetu i skupila milione pregleda.

Ideja je bila jednostavna, ali upečatljiva: “Prija” koja prati trendove i nosi dimije s potpisom poznatog sportskog brenda. U to vrijeme djelovalo je kao duhovita i pomalo apsurdna slika.

Dvanaest godina kasnije, nešto slično pojavljuje se i u stvarnosti.

Naime, Adidas je u svojoj ponudi predstavio odjevni komad – suknju čiji kroj i volumen neodoljivo podsjećaju na tradicionalne bosanskohercegovačke dimije. Riječ je o modernom komadu koji prati globalne modne trendove, a cijena mu iznosi oko 83,99 eura.

Iako nema naznaka da je inspiracija direktno povezana s pjesmom, zanimljiva je simbolika: Ono što je nekada bilo zamišljeno kao šala ili kreativna ideja u muzici, danas se može prepoznati i na policama svjetskih brendova.

Modna industrija već godinama poseže za reinterpretacijom tradicionalnih krojeva iz različitih kultura, prilagođavajući ih savremenom tržištu. U tom kontekstu, sličnosti s dimijama mogu se posmatrati kao dio šireg trenda, a ne nužno kao konkretna inspiracija.

Ipak, za mnoge u Bosni i Hercegovini ova koincidencija vraća sjećanje na stihove koji su prije više od decenije nasmijali i osvojili publiku i pokazali da spoj tradicije i modernog nikada ne izlazi iz mode.