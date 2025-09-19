Europski prvak Alan Ibrahimagić dolazi u Tuzlu na IBCC 2025

Tuzla će ovog vikenda, 20. i 21. septembra, postati epicentar europske košarke. U okviru 5. International Basketball Coaches Clinic Tuzla – IBCC Tuzla 2025, u grad soli stižu neka od najvećih trenerskih imena današnjice.

Ovaj događaj već je postao tradicija, a organizuje ga proslavljeni trener Ozren Selesković. Cilj je kontinuirana edukacija i usavršavanje stručnog kadra, a interesovanje iz godine u godinu potvrđuje da je riječ o najuglednijem stručnom skupu košarkaških trenera u regionu.

Među predavačima će biti prof. Nenad Trunić, jedan od najcjenjenijih FIBA predavača, koji će i ove godine dijeliti svoje bogato iskustvo. Posebnu pažnju privlači dolazak Dejana Radonjića, jednog od najcjenjenijih europskih trenera i stručnjaka euroligaškog formata, koji je predvodio Crvenu zvezdu i Bayern München na najvećoj sceni.

Svoje znanje sa učesnicima podijelit će i slovenački trener Dejan Čikić, autor renomiranih knjiga „Basketball Drills from A to Z“, poznat kao jedan od najinovativnijih stručnjaka u regionu. Zahvaljujući saradnji s Košarkaškim savezom Bosne i Hercegovine, Tuzla će ugostiti i FIBA instruktora za suđenje Andreja Jelena, koji će trenerima predstaviti najnovije trendove u interpretaciji pravila igre.

Poseban značaj ovogodišnjoj klinici daje dolazak selektora reprezentacije Njemačke Alana Ibrahimagića, koji je na nedavno završenom Eurobasketu 2025 predvodio svoj tim do titule evropskog prvaka.

Peto izdanje IBCC Tuzla 2025 potvrđuje status najvećeg i najuglednijeg stručnog okupljanja košarkaških trenera u ovom dijelu Europe, a Tuzlu još jednom postavlja na mapu sportskih centara regionalnog značaja.