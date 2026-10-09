Ammar Brzović za RTV Slon: Zbog Tuzle sam se zaljubio u Bosnu

Ammar Brzović, na društvenim mrežama poznat kao AmmarBrzi, rođen je i odrastao u Sjedinjenim Američkim Državama, ali svoju povezanost s Bosnom i Hercegovinom nikada nije izgubio.

Tokom posjete Tuzli, gradu iz kojeg potječu njegovi roditelji, gostovao je u programu RTV Slon i govorio o odrastanju u dijaspori, ljubavi prema domovini i izazovu kroz koji nastoji popularizovati bosanski jezik među mladima.

Iako mu je bosanski bio prvi jezik, Ammar priznaje da ga je tokom odrastanja u Americi počeo sve manje koristiti. Školovanje, svakodnevni razgovori na engleskom i nedostatak društva s Balkana utjecali su na njegovo poznavanje maternjeg jezika.

Upravo zbog toga pokrenuo je izazov „30 dana bosanskog jezika“, kojim želi motivisati mlade iz dijaspore da češće govore jezik svojih roditelja.

„Vidim puno naše omladine koja voli Bosnu, ali ne zna dobro pričati bosanski. Zato želim da ih barem malo inspirišem da pričaju“, kazao je Ammar tokom gostovanja.

Posebno mjesto u njegovoj priči zauzima Tuzla. Prisjećajući se prvog dolaska u Bosnu s ocem, istakao je da je upravo tada počeo osjećati snažniju povezanost sa zemljom porijekla.

„Zbog Tuzle sam se zaljubio u Bosnu, zbog naše raje i svega toga“, ispričao je.

Govorio je i o značaju fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine za ljude u dijaspori, posebno o emocijama koje je doživio tokom Svjetskog prvenstva u Americi, kada su se brojni Bosanci okupili da bodre Zmajeve.

Ammar je otkrio i koliko mu znači FK Sloboda, klub za koji navija njegov otac. Tokom boravka u Tuzli planirao je prvi put prisustvovati utakmici Slobode i to iskustvo podijeliti s ocem.

O odrastanju između dvije kulture, očuvanju bosanskog jezika, ljubavi prema Tuzli i planovima da kroz društvene mreže nastavi promovisati Bosnu i Hercegovinu, Ammar Brzović govorio je u intervjuu za RTV Slon.

Kompletan razgovor s BalkanBrzim pogledajte u videu ispod.