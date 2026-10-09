Preminuo Goran Bare, legendarni frontmen grupe Majke

Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock muzičara i dugogodišnji frontmen grupe Majke, preminuo je danas u 62. godini života. Vijest o njegovoj smrti potvrdili su članovi benda Mario Rašić i Alen Tibljaš, koji su njegovo beživotno tijelo pronašli oko 13 sati u stanu.

Kako su izjavili za Večernji list, Bare se godinama suočavao sa zdravstvenim problemima. Njegovi saradnici naveli su da su ga posljednjih pet godina pokušavali nagovoriti na liječenje, ali bez uspjeha.

Bare je decenijama bio jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatske rock scene. Kao pjevač i autor grupe Majke ostavio je značajan trag pjesmama „Teške boje“, „Mene ne zanima“, „Vrijeme je da se krene“ i „Budi ponosan“.

Njegovu karijeru obilježili su energični koncertni nastupi, karakterističan glas i otvorenost kojom je govorio o vlastitim životnim problemima, uključujući borbu s ovisnošću i zdravstvenim poteškoćama.

Krajem septembra Baretu je pozlilo tokom koncerta u Makarskoj, zbog čega je nastup prekinut već tokom prve pjesme. Nakon toga grupa Majke najavila je dvomjesečnu pauzu kako bi se muzičar odmorio i oporavio.

U jednom od posljednjih velikih intervjua, koji je početkom septembra dao za Index, govorio je o životnim iskustvima i odnosu s članovima benda.

„Nije meni ničega žao. Ne bih želio nikome da doživi stvari koje sam ja doživio, ali i to je život“, kazao je tada Bare.

Posebno je isticao koliko mu znači grupa Majke, čije je članove smatrao najbližim prijateljima.

„Da nema njih, ne bi bilo ni mene. Ne vidim nikakvo veselje bez njih. Oni su mi najbolji prijatelji i ljudi koji me jedini razumiju“, rekao je u intervjuu.