Asfaltiran put u povratničkom naselju Konjevići kod Bratunca

U zaseoku Konjevići, u mjesnoj zajednici Konjević Polje na području opštine Bratunac, završeno je asfaltiranje puta, čime su poboljšani uslovi za svakodnevni život mještana ovog povratničkog naselja.

Realizacijom ovog projekta omogućena je lakša i sigurnija povezanost stanovnika, što je posebno važno za povratničke zajednice u kojima je kvalitetna putna infrastruktura jedan od ključnih preduslova za ostanak i bolji život.

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, te učešće Opštine Bratunac.

Nastavak ulaganja u putnu infrastrukturu u povratničkim mjestima predstavlja važan korak ka unapređenju kvaliteta života povratnika, ravnomjernijem razvoju lokalnih zajednica i stvaranju boljih uslova za život na ovom području.