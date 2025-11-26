Bećirović s američkim kongresmenima: Potvrđena snažna podrška SAD-a Bosni i Hercegovini

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović primio je američke kongresmene Mikea Turnera i Donalda Norcrossa tokom njihove posjete Bosni i Hercegovini, gdje je potvrđen kontinuitet bliskih i stabilnih odnosa BiH i Sjedinjenih Američkih Država. U razgovoru je naglašeno da upravo ta saradnja ostaje jedan od ključnih oslonaca političke i sigurnosne stabilnosti u zemlji.

Bećirović je zahvalio na dugogodišnjoj podršci SAD-a nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, podsjećajući da bi mnogi važni iskoraci u proteklim decenijama teško bili mogući bez odlučne i dosljedne američke pomoći. Posebno se osvrnuo na strateške infrastrukturne projekte, među kojima Južna gasna interkonekcija zauzima važno mjesto, ističući da napredak ostvaren u posljednjem periodu ulijeva povjerenje da će ovaj projekat otvoriti prostor za dodatni ekonomski razvoj zemlje i stabilnije regionalno tržište energije.

U razgovoru je naglašena i uloga međunarodnih institucija koje osiguravaju funkcionisanje ustavnog poretka. Bećirović je ponovio da su Ured visokog predstavnika i Ustavni sud Bosne i Hercegovine nezamjenjivi u provedbi Dejtonskog mirovnog sporazuma, te da pokušaji njihovog osporavanja predstavljaju direktan udar na mir i stabilnost.

Kongresmeni Turner i Norcross potvrdili su snažnu posvećenost SAD-a Bosni i Hercegovini i izrazili spremnost za dalje jačanje saradnje, posebno u oblastima energetske sigurnosti i ekonomskih veza. Prema ocjeni obje strane, produbljivanje strateškog partnerstva u narednom periodu ostaje ključno za sigurnost, stabilnost i euroatlantski put Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Kabineta Denisa Bećirovića.