Bećirović uputio telegram saučešća premijeru Australije nakon napada u Sidneju

RTV SLON
Foto: Kabinet člana Predsjedništva BiH

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović uputio je telegram saučešća premijeru Australije Anthonyju Albaneseu povodom napada na jevrejsku zajednicu u Sidneju, najoštrije osuđujući ovaj čin nasilja.

U telegramu je istakao da Bosna i Hercegovina snažno osuđuje teroristički napad te naglasio da su napadi na nevine ljude udar na osnovne civilizacijske vrijednosti.

„Bosna i Hercegovina najoštrije osuđuje užasan teroristički napad na jevrejsku zajednicu u Sidneju. Svaki napad na nevine ljude je direktan atak na temeljne vrijednosti na kojima počiva savremena civilizacija“, poručio je Bećirović.

Dodao je da borba protiv terorizma, mržnje i antisemitizma zahtijeva jedinstven odgovor demokratskih država.

„Sve demokratske države moraju biti ujedinjene u borbi protiv terorizma, mržnje i antisemitizma“, naveo je.

Bećirović je izrazio saučešće porodicama stradalih te podršku građanima Australije, uz želje za brz oporavak povrijeđenih.

„Iskreno saosjećam s porodicama žrtava i narodom prijateljske Australije, uz želje za što skoriji oporavak povrijeđenih. Primite, gospodine premijeru, u ime građana Bosne i Hercegovine i u moje lično ime, izraze dubokog saučešća“, stoji u telegramu.

