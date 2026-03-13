Besplatni kursevi engleskog, njemačkog jezika i rada na računaru za nezaposlene u Tuzlanskom kantonu

Besplatni kursevi engleskog, njemačkog jezika i rada na računaru dostupni su nezaposlenim osobama sa područja Tuzlanskog kantona, a prijave za zainteresovane kandidate već su otvorene kroz preliminarni javni poziv Edukativnog centra “La Primera” Tuzla.

Riječ je o programima edukacije čiji je cilj unapređenje znanja i vještina koje su danas tražene na tržištu rada, posebno kada je riječ o poznavanju stranih jezika i digitalnih kompetencija. Organizatori navode da su obuke namijenjene osobama koje žele povećati svoje šanse za zapošljavanje, kako u Bosni i Hercegovini tako i u inostranstvu.

Program kurseva stranih jezika obuhvata nastavu engleskog ili njemačkog jezika, a sadržaj će biti prilagođen nivou znanja svakog polaznika. Nastava će se odvijati u manjim grupama uz individualni pristup predavača, s posebnim fokusom na unapređenje komunikacijskih vještina i praktičnu primjenu jezika. Po završetku kursa polaznici dobijaju certifikat o uspješno završenoj obuci.

Pored toga, dostupna je i obuka iz oblasti rada na računaru. Ovaj program uključuje osnovna i napredna znanja korištenja računara, rad u programima iz MS Office paketa, korištenje interneta i elektronske pošte u poslovne svrhe te upoznavanje sa digitalnim alatima koji se sve češće koriste u savremenom radnom okruženju. Nastava će se također odvijati kroz praktičan rad na konkretnim zadacima, uz podršku stručnih predavača.

Trajanje obuka predviđeno je između 60 i 80 sati, zavisno od programa koji polaznik izabere. Nakon završetka edukacije svi učesnici dobit će certifikat o završenom kursu ili obuci.

Obuke će biti sufinansirane sredstvima Federalnog zavoda za zapošljavanje. Iako javni poziv još uvijek nije zvanično objavljen, iz Edukativnog centra navode da obično traje kratko, zbog čega je pokrenuto preliminarno prikupljanje prijava kako bi zainteresovani kandidati na vrijeme pripremili potrebnu dokumentaciju.

Za prijavu je potrebno dostaviti osnovne podatke, ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta, kontakt telefon, e mail adresu te naziv kursa za koji se prijavljuje kandidat, engleski ili njemački jezik, odnosno kurs poznavanja rada na računaru.

Nakon zaprimljene prijave kandidati će putem e maila dobiti dodatne informacije o modulima, terminima održavanja nastave i ostalim detaljima vezanim za obuku.

Iz Edukativnog centra napominju da se na ovaj program ne mogu prijaviti nezaposlene osobe koje su ranijih godina već iskoristile vaučer za slične obuke. S druge strane, osobe koje su ranije dobile vaučer, ali ga nisu iskoristile, imaju pravo ponovo aplicirati.

Svi zainteresovani nezaposleni sa područja Tuzlanskog kantona mogu se prijaviti na ovaj link i tako iskoristiti priliku za sticanje novih znanja i vještina koje mogu povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada.

Informacije na brojeve 060 356 36 34 (viber) i 035 251 173