Bh. matematičari na IMO osvojili zlato, dva srebra i bronzu

Bh. matematičari na IMO ostvarili su jedan od najvećih uspjeha u historiji nastupa Bosne i Hercegovine, osvojivši jednu zlatnu, dvije srebrne i jednu bronzanu medalju, uz dvije pohvale.

Na 67. Internacionalnoj matematičkoj olimpijadi, najprestižnijem svjetskom takmičenju iz matematike, Bosna i Hercegovina ekipno je zauzela 32. mjesto u konkurenciji 117 država.

Zlatnu medalju osvojio je Vuk Janković, kojem je ovo treće zlato na Internacionalnoj matematičkoj olimpijadi. Time se svrstao među najuspješnije učesnike u historiji ovog takmičenja, a s obzirom na to da je završio treći razred, pravo nastupa imat će i naredne godine.