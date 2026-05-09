Bh. paraplivači Barlov i Zulfić nastavljaju nizati medalje i rekorde

Drugi takmičarski dan Svjetske serije u paraplivanju u Berlinu donio je nove uspjehe reprezentativcima Bosne i Hercegovine.

Nakon odličnog početka mitinga, bh. paraplivači nastavili su sa zapaženim nastupima na takmičenju koje okuplja više od 400 sportista iz 60 zemalja svijeta.

Ismail Barlov ponovo je bio među najuspješnijim članovima bh. tima. U disciplini 50 metara prsno izborio je nastup u A finalu, gdje je zauzeo četvrto mjesto i ostvario novi lični, ali i državni rekord. Isti nastup donio mu je i zlatnu medalju u juniorskoj konkurenciji.

Odličan rezultat ostvario je i Ismail Zulfić, koji je u disciplini 200 metara miks osvojio treće mjesto u juniorskom finalu. Zulfić je isplivao svoje najbolje vrijeme karijere, koje je ujedno i novi državni rekord.

Reprezentativci Bosne i Hercegovine tako su i drugog dana takmičenja u Berlinu nastavili nizati medalje i rekorde, potvrđujući kvalitet bh. paraplivanja na međunarodnoj sceni.