Bh. sankaš Mirza Nikolajev korak bliže Olimpijskim igrama u Italiji

Foto: Društvene mreže

Najbolji bosanskohercegovački sankaš Mirza Nikolajev ostvario je najbolji rezultat u dosadašnjoj karijeri u Kupu nacija.

Nikolajev je jučer zauzeo 11. mjesto u utrci voženoj u njemačkom Winterbergu, čime je izborio plasman u glavnu trku Svjetskog kupa.

Stazu je prešao u vremenu od 53.849 sekundi, a od pobjednika Mandziya dijelilo ga je 0.560 sekundi. Sutrašnja glavna utrka bit će njegov treći nastup u ovoj sezoni na najvišem nivou takmičenja.

Ova trka ujedno je i posljednja koja se boduje za ostvarenje olimpijske norme, a Nikolajev će već danas saznati hoće li izboriti plasman na Zimske olimpijske igre koje se ove godine održavaju u Italiji.

