BHANSA traži hitnu reakciju: Dronovi ugrožavaju sigurnost zračnog prostora

Upotreba dronova u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine posljednjih godina bilježi snažan rast, od industrijskih i poljoprivrednih primjena, preko logistike, do kreativnih i rekreativnih aktivnosti. No, ovakav razvoj donosi i ozbiljne sigurnosne izazove.

Pravila i tehnički kapaciteti za upravljanje bespilotnim letjelicama ne prate tempo tržišta, zbog čega BHANSA upozorava da je hitno potrebno usvojiti izmjene Zakona o Agenciji, starog 15 godina.

Podaci Odjela za ATM BHANSA-e pokazuju da je samo od decembra 2024. do jula 2025. u radijusu od 10 kilometara oko piste Međunarodnog aerodroma Sarajevo zabilježeno 2.957 letova dronova – u prosjeku 13 dnevno. Najaktivniji je bio juni sa više od 540 letova, a registrovano je čak 368 bliskih susreta s pilotiranim avionima. Najmanja izmjerena udaljenost bila je svega 215 metara.

“Iako većina dronova teži manje od 250 grama, čak i najmanji modeli mogu predstavljati ozbiljan rizik ako se nađu na putu putničkog aviona. Svako odgađanje izmjena Zakona produžava period u kojem sigurnost našeg zračnog prostora zavisi od zastarjelih rješenja”, poručuje direktor BHANSA-e Davorin Primorac.

U-space – tehnologija koja može promijeniti pravila igre

Predložene zakonske izmjene otvaraju put uvođenju U-space tehnologije – automatizovanog sistema za upravljanje prometom dronova. Ona omogućava sigurnu integraciju letjelica u civilne i komercijalne operacije, povezuje BiH s evropskim mrežama, te znatno ubrzava i pojednostavljuje procedure izdavanja dozvola.

Dva stuba sigurnosti – BHDCA i BHANSA

Sigurnost dronova u BiH počiva na dvije institucije:

BHDCA postavlja pravila i donosi propise usklađene s EU regulativom.

BHANSA upravlja zračnim prostorom, izdaje dozvole, prati letove u realnom vremenu i sprječava konflikte s drugim letjelicama.

Let drona bez odobrenja BHANSA-e je nezakonit i predstavlja ozbiljan rizik, upozoravaju iz Agencije.