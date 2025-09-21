BiH pod teretom visokih cijena: Koliko je novca potrebno za život?

U mnogim domaćinstvima širom Bosne i Hercegovine svakodnevno se ponavlja ista dilema – šta skuhati za ručak, a da se novac sačuva i za sutra. Cijene osnovnih životnih namirnica godinama rastu, dok plate teško prate taj tempo. Kupovna moć građana značajno je oslabila, a sve veći broj porodica svodi troškove isključivo na hranu.

Kako navodi N1 na tržnicama i u trgovinama građani priznaju da im je kilogram mesa postao luksuz, a poskupljenja su zahvatila sve – od hljeba i mlijeka do higijenskih potrepština. Stručnjaci koji prate životne troškove izračunali su da je za jednu odraslu osobu u BiH potrebno najmanje 1.260 maraka mjesečno, i to bez stanarine. Četveročlanoj porodici treba čak 4.292 marke, dok jedan ručak u restoranu srednje klase za dvije osobe košta oko 60 maraka.

„Ono što ste prije mogli kupiti za 100 KM, sada je potpuno nemoguće. Ljudi se snalaze, ali vidljivo je da je sve postalo luksuz, pa i dolazak na kozmetički tretman“, kaže vlasnica salona Asja Dupanović.

Situaciju dodatno otežavaju režije, gorivo i lijekovi. Organizacija Pomozi.ba svakodnevno svjedoči vapajima penzionera kojima minimalna penzija ne pokriva osnovne potrebe. „Često nas mole da im pomognemo da plate račune ili lijekove, nekada je riječ o 30 ili 50 maraka, a ni to ne mogu podnijeti“, objašnjava Saliha Rokša.

Penzioneri priznaju da sebi mogu priuštiti „pravi ručak“ samo prvog dana nakon isplate penzije, a većina zavisi od pomoći djece ili rodbine iz inostranstva. „Ispod 50 maraka danas ne možete ni osnovno kupiti“, komentiraju građani.

Forbes BiH u svojim analizama potvrđuje da nominalne plate rastu, ali realna vrijednost zarade pada, jer inflacija neumoljivo nagriza kućne budžete. Protekle četiri godine obilježene su stalnim poskupljenjima – i, kako građani kažu, uvijek u jednom smjeru – prema gore.