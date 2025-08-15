Bingo ljetno kino Tuzla ove godine ponovo donosi dio festivalske čarolije Sarajevo Film Festivala u naš grad, a zahvaljujući Bingo Group i Radio Slonu imate priliku osvojiti ulaznice za odabrane filmske projekcije pod vedrim nebom na Trgu slobode.

Bingo ljetno kino Tuzla vraća festival u srce grada

Od 15. do 22. augusta, Tuzla će živjeti u ritmu filmskih priča koje su obilježile ovogodišnji Sarajevo Film Festival. Publiku očekuje osam večeri uzbudljivih projekcija, od crnih komedija i porodičnih drama do dokumentaraca i trilera. Bingo ljetno kino Tuzla i ove godine nudi doživljaj koji spaja vrhunsku filmsku umjetnost i ljetnu atmosferu na otvorenom.

Raspored projekcija u Bingo ljetnom kinu Tuzla

Program počinje u petak 15. augusta u 20:30 sati, kada će publika gledati bosanskohercegovački film Paviljon u režiji Dine Mustafića. Ova satirična crna komedija, nastala u regionalnoj koprodukciji, donosi priču o stanarima doma za starije osobe koji, suočeni s godinama ponižavanja, odlučuju organizirati oružani ustanak i preuzeti kontrolu nad svojim životima.

U subotu 16. augusta u 20:30 prikazuje se Sentimentalna vrijednost Joachima Triera, koprodukcija Norveške, Francuske, Njemačke, Danske i Švedske. Porodična drama istražuje složene odnose dviju sestara i njihovog oca, bivšeg redatelja, nakon što se u njihov život umiješa mlada holivudska glumica.

Nedjeljna projekcija, 17. augusta u 20:30, donosi film Vidra Srđana Vuletića, bosansko-crnogorsku coming-of-age dramu o šesnaestogodišnjoj Hani koja, nakon smrti oca, odlazi na jezero i ulazi u emotivno i opasno iskustvo koje je prisiljava na suočavanje s vlastitim strahovima.

U ponedjeljak 18. augusta od 20:30 na programu je drama To je bila samo nezgoda, priča o naizgled bezazlenom događaju koji pokreće lanac nepredvidivih i sve intenzivnijih posljedica.

Utorak 19. augusta u 20:30 donosi film Nevjeste, emotivnu dramu o dvjema tinejdžerkama koje kreću na opasno putovanje prema Siriji, stavljajući na kocku svoje prijateljstvo i sigurnost.

Srijeda 20. augusta u 20:30 rezervisana je za dokumentarni film Bosanski vitez Tarika Hodžića, bosansko-hrvatsku produkciju koja prati Seada Delića, ratnog veterana u potrazi za identitetom kroz istraživanje srednjovjekovne bosanske historije i kulturne baštine.

U četvrtak 21. augusta u 20:30 publika će gledati triler Dosije 137, napetu priču o policajki koja ponovo otvara stari slučaj i otkriva nove tragove koji mijenjaju tok istrage.

Posljednje večeri, u petak 22. augusta u 20:30, prikazuje se francuska drama Otiđi jednog dana u režiji Amélie Bonnin. Film prati Cécile, mladu ženu koja sanja o kulinarskoj karijeri, ali se vraća u rodno selo gdje susreće svoju prvu ljubav i suočava se s prošlošću.

Kako osvojiti ulaznice za Bingo ljetno kino Tuzla

Radio Slon i Bingo Group ove godine poklanjaju ukupno 40 ulaznica za odabrane projekcije. Sve što trebate jeste pratiti program Radio Slona i naše online objave, a najbrži slušaoci i čitaoci mogu osvojiti po dvije ulaznice za odabrane filmske naslove. Već danas, pet najsretnijih koji pozovu Radio Slon osvajaju ulaznice za subotnju projekciju filma Sentimentalna vrijednost.

Kupovina ulaznica za Bingo ljetno kino Tuzla

Ulaznice su dostupne online putem web stranice Sarajevo Film Festivala, na tickets.sff.ba i putem mobilne aplikacije festivala. Ljubitelji filmova ih mogu kupiti i u Turističkoj zajednici grada Tuzle na Sonom trgu. Cijena jedne ulaznice iznosi 10 KM, a broj ulaznica po osobi ograničen je na četiri.

