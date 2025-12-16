Boxing Academy Dervoz završio sezonu na 9. mjestu: Najbolji među tuzlanskim klubovima

Sezona Prve lige FBiH za 2025. godinu je završena, a klub Boxing Academy Dervoz osvojio je odlično 9. mjesto u konkurenciji 29 timova.

Iako tim nije učestvovao na svih osam kola lige (tri kola nisu nastupili) Dervoz je uspio završiti sezonu ispred svih ostalih tuzlanskih klubova, te bolje rangiran od većine ekipa iz Tuzlanskog kantona.

Predstavnici kluba ističu da je ovo veliki uspjeh i naglašavaju važnost podrške koju su dobili tokom sezone. „Nadam se da će nas grad Tuzla prepoznati naš rad i trud, te da ćemo uz pomoć naših sponzora iduće godine biti u samom vrhu. Još jednom se zahvaljujemo našim roditeljima, bez kojih naša djeca ne bi bila tu gdje jesu, jer na svakom kolu lige imali smo najveću podršku, bez obzira gdje se takmičenje održavalo“, rekao je trener kluba.

Boxing Academy Dervoz zahvaljuje svima na podršci i ističe da je ovo uspjeh cijelog tima- djece, roditelja i kluba. Klub već gleda prema narednoj sezoni s ambicijom da se plasira među najbolje u ligi.